Formiche.net - Tra crisi d’identità e Occidente, il disagio esistenziale nel romanzo di Severi

Leggi su Formiche.net

“Quando tutto è lontano” appena uscito in libreria è scritto da Pierluigigiornalista e autore. Edito dalla casa editrice Rossini.Tratta di un tema attualissimo, come il fanatismo religioso, le guerre, il conflitto trae Islam all’indomani dell’attentato alle Torri Gemelle.Protagonista Ahmed Bessaud, intellettuale francese, arabo e musulmano.«Deve ammettere che nel Corano sono molte le istigazioni alla violenza» disse la giornalista.«Anche nella Bibbia. testi scritti che una qualunque expertise colloca in un arco temporale di più di un millennio. Un Dio alterato dentro la storia, ignorando categorie culturali e morali in epoche molto diverse dalle nostre.»«Mi permetta, nei Vangeli non c’è violenza»«Vede, ci dobbiamo intendere.nel Vangelo di Matteo può trovare Gesù che dice agli apostoli: Non pensate che io sia venuto a portare pace sulla terra; non sono venuto a portare pace, ma una spada».