Sport.quotidiano.net - Piandimeleto-san sisto IN PARITA’. La frazione ferma il Comune davanti a trecento spettatori

E’ finita con un nulla di fatto (0-0) la stracittadina tra il capoluogoe laSanma rimarrà nella storia perché le due squadre non si erano mai affrontate tra loro Una prima volta che ha visto anche la massiccia presenza di tifosi, almeno 300. Un pomeriggio di sport, di allegria tra tifosi dello stesso. Tanta correttezza anche in campo e a vincere è stato lo sport. "Con grande soddisfazione – spiega il sindaco Nicolò Pierini – ho avuto l’onore di partecipare con la fascia tricolore in rappresentanza deldi, all’ingresso in campo insieme all’arbitro e alle due squadre,e San. È stata una sfida che entrerà nella storia del nostro paese: per la prima volta, due squadre appartenenti allo stessosi sono affrontate nel campionato di Seconda Categoria.