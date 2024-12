Liberoquotidiano.it - "Perché aumentano i cortei". Gualmini vede queste immagini e "giustifica" così: ecco il vero volto del Pd | Video

Ancora manifestazioni. E ancora una volta violente. Nella giornata di sabato 14 dicembre in diversi sono scesi in piazza a Roma per protestare contro il decreto Sicurezza. Uno dei tanticontro il governo che però Elisabetta: "Se il numero delle manifestazioni aumenta èquesto governo ha una formula di comando di natura oppositiva, avversariale". Ospite di 4 di Sera, l'esponente del Partito democratico parla di "un governo che ogni mattina si sveglia e se la prende con un nemico di turno: gli studenti, i magistrati, i giornalisti, i sindacati.". Insomma, a detta della dem "non è un governo che invita alla collaborazione". Eppure su Rete 4, proprio mentre parla, vengono proiettate ledirivolte. Qui sila violenza ai danni dei poliziotti.