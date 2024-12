Liberoquotidiano.it - Pd: Schlein, 'proseguire con orgoglio intuizione Prodi e Veltroni ma aprire le porte e cambiare'

Leggi su Liberoquotidiano.it

Roma, 14 dic (Adnkronos) - "Il Pd ha lo sguardo rivolto al futuro" ma è "prosecutore dell'feconda dell'Ulivo di, del sogno di una grande forza del XXI secolo del primo dei miei predecessori, Walter". Lo ha detto Ellyall'Assemblea del Pd.Il Partito democratico "è la casa di chi si riconosce connelle storie precedenti ma anche quella di una nuova generazione di nativi democratici che sono già protagonisti nei Circoli, nei Consigli comunali, nelle istituzioni", ha detto ancora la segretaria dem sottolineando: "Siamo qui percon graditudine quel percorso e per, per una discontinuità radicale non con le ragioni di fondo ma per riscoprirle in un mondo trasformato".ha citato Emily Dickinson: "'Non sapendo quando l'alba possa venire, lascio aperta ogni porta'.