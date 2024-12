Oasport.it - Nuoto, Alberto Razzetti in gestione approda nella finale dei 400 misti ai Mondiali in vasca corta

ha timbrato il cartellino nelle batterie dei 400uomini, in questa quinta giornata dei2024 diin. Alla Duna Arena di Budapest (Ungheria), il ligure ha dovuto fare i conti con quanto è rimasto nel serbatoio. Reduce da una settimana di impegni di non poco conto, ultimo dei quali la staffetta 4×200 stile libero di bronzo ieri, non era semplice gestire una distanza come il cosiddetto “Mostro”.specialità in cui tutti gli stili sono chiamati in causa,è andato molto bene in progressionesua heat, decidendo scientemente di non forzare a delfino, controllando la nuotata a dorso e salendo di livello a rana e a stile libero. Ne è venuto fuori un “comodo” 4:02.18 (quinto nell’overall) per il “Razzo” che, dopo gli argenti individuali nei 200e nei 200 farfalla, andrà a caccia del suo terzo podiosessione serale.