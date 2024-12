Terzotemponapoli.com - Napoli, Sosa: “Ci sta per me dire che il Napoli è settimo per gol”

Roberto Carlos ‘El Pampa’, ex attaccante die Udinese tra le altre, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Tele A durante ‘A Tutto’. Di seguito quanto affermato dall’argentino.: “Soprattutto la prima sconfitta con la Lazio ha creato negatività”Così El Pampa: “Soprattutto la prima sconfitta con la Lazio ha creato negatività. Poi in campionato la sconfitta è figlia della prima in Coppa e Conte è rimasto scottato per le critiche dopo gli 11 cambi. C’è nervosismo, lui è così, a volte esagera anche per portare tensione ai suoi giocatori, lui stesso si carica così spesso. Le critiche però fanno parte della vita, non solo del calcio, ci sta trovare aspetti dove si può migliorare dopo che tutti hanno fatto i complimenti a Conte dall’inizio per il cambio di mentalità, solidità e classifica.