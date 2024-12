Oasport.it - Mondiali nuoto vasca corta 2024, il programma di domani (15 dicembre): orari, tv, streaming

Si chiude una settimana molto intensa, quella deidiindi Budapest. Nel pomeriggio di, 15, verranno assegnate le ultime 10 medaglie della competizione con l’Italia che proverà a rimpinguare il proprio bottino.Una mattinata che sarà piena di atleti del tricolore. Doppietta per Giulia D’Innocenzo sia nei 200 stile libero (qui accompagnata da Sofia Morini) che nei 200 dorso, mentre vedremo in azione Carlos D’Ambrosio nei 200 sl assieme ad Alessandro Ragaini. Torna in acqua anche Christian Bacico assieme a Lorenzo Mora nei 200 dorso, per poi lasciare spazio alle due 4×100 miste.Poi nel pomeriggio tante finali, di cui conosceremo buona parte della composizione nelle prossime ore. 50 rana che vedono Benedetta Pilato e Simone Cerasuolo in rampa di lancio accompagnati da Chiara Della Corte e Ludovico Viberti, sui 50 sl si ci affida a Sara Curtis, Silvia Di Pietro e Leonardo Deplano.