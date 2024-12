Calciomercato.it - Milan, rivelazione su Fonseca: “Pensato volesse farsi esonerare”

Caos totale nel club rossonero dopo il match di Champions League. Chiamati in ballo anche Ibrahimovic e CardinaleIltornerà in campo domenica sera per il posticipo della sedicesima giornata di Serie A contro il Genoa. Dopo lo sfogo nel post partita contro la Stella Rossa di mercoledì scorso, c’è grande attesa per le parole di oggi di Paulo.Paulo(LaPresse) – Calciomercato.itLa conferenza stampa del tecnico portoghese è prevista aello alle ore 14:15 e di sicuro non mancheranno le domande sul rapporto con la squadra, dopo le accuse rivolte ai calciatori al termine della sfida di Champions League. Pur non avendo fatto esplicitamente i nomi, appare evidente chece l’avesse in particolar modo con capitan Calabria e con Theo Hernandez (che rischia di partire dalla panchina contro i rossoblu, ndr), ma probabilmente anche con Loftus-Cheek e Tomori.