LIVE Nuoto Mondiali vasca corta 2024 in DIRETTA | Razzetti di bronzo nei 400 misti! Pilato Di Pietro e Curtis in finale Crooks sotto i 20? nei 50 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEIDIORARI DI OGGI E ITALIANI IN GARALA CRONACA DELLE BATTERIE DEL MATTINO19.01: C’è Luca De Tullio al via nell’ultima serie degli 800 stile libero. Da battere il tedesco Wellbrock che questa mattina ha fatto segnare 7’31?9018.58: Oro per il russo Borodin con 3’56?83, argento per Carson Foster con 3’57?45,percon 3’58?8318.57. Quella che doveva essere la frazione che doveva lanciareè quella che gli ha tolto la possibilità di andare a lottare per l’oro, la terza a rana. Borodin ha trovato il ritmo giusto e non si è fatto rimontare portandosi dietro Foster.non ha aveva tutte le energie a disposizione18.56:OOOOOOOOIIIIIIIIIIIIIIIIII! 3’58?83 PER L’AZZURRO! Sono andati forte gli avversari, qualcosa forse è mancato all’azzurro che dopo tante gare ha pagato la fatica.