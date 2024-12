Quotidiano.net - Licei occupati a Roma, Valditara: “Due milioni di danni, chi rompe paga”

, 14 dicembre 2024 – Scuole occupate a: duedial liceo Gullace dopo gli “incendi dolosi appiccati nel corso dell’occupazione”. Sono invece ancora da quantificare le devastazioni ai Virgilio. "Ridurre in queste condizioni una scuola non è lotta politica, è teppismo, a danno degli studenti e dei cittadini. Chidevere”, ha commentato ministroe, nel rendere nota l’entità economica, ha anche postato su X alcuni scatti dei danneggiamenti. “Iagli impianti e alle attrezzature scolastiche sono certi, gravi e documentati”, incalza la preside del Virgilio, Isabella Palagi. Il liceo nel cuore diè stato occupato e poi 'liberato' nei giorni scorsi ed stato uno degli istituti simbolo delle proteste studentesche di queste ultime settimane anche perché la preside, supportata da alcune famiglie contrarie all'occupazione, aveva organizzato un sit-in per assicurare il diritto allo studio di tutti gli studenti.