Bergamonews.it - L’Atalanta riscrive la storia: a Cagliari arriva la decima vittoria consecutiva, Zaniolo firma l’allungo in vetta

. Due minuti per cambiare lae per mandarein orbita. Nel segno di Nicolò, la Dea sbanca l’Unipol Domus die centra – per la prima volta in Serie A – lain campionato e consolida il primo posto portandosi provvisoriamente a +5 sul Napoli. A decidere la sfida in terra sarda è stato proprio il numero 10 che, in campo da due giri d’orologio, si è rivelato il fattore decisivo che ha consentito ai nerazzurri di strappare unafondamentale che valein testa cal campionato.Gasperini opta per qualche rotazione nell’undici iniziale rispetto alla gara con il Real Madrid: turno di riposo per Lookman, De Roon e Hien, mentre dal primo minuto tornano Retegui, Kossonou e Brescianini. E’ proprio l’ex centrocampista del Frosinone a mettere a referto il primo tentativo di giornata – dopo venti minuti piuttosto piatti – quando il suo mancino (su innesco di Pasalic) si spegne a lato di pochi centimetri rispetto alla porta di Sherri.