L’Asl Roma 3 attiva E-lisir, il servizio LIS attivo 7 giorni su 7

Ostia, 14 dicembre 2024-Facilitare l’accesso delle persone con disabilità uditiva ai servizi sanitari e migliorare la comunicazione delle necessità clinico assistenziali tra sanitari e pazienti mediante il collegamento video con una centrale dove operano interpreti LIS.La ASL3 è la prima azienda sanitaria del Lazio adre, attraverso l’uso di specifici tablet, ilLIS per non udenti da remoto che sarà disponibile h24 e 7su 7 nelle seguenti strutture: Dipartimento di Emergenza e Accettazione dell’Ospedale G.B. Grassi, Centro Paraplegici Gennaro Di Rosa di Ostia, Codice Rosa, Direzione Sanitaria Grassi e Nucleo di Cure Primarie. In altri presidi sanitari dell’azienda (, Ostia e Fiumicino) ilsaràdal lunedì al sabato negli orari di ricevimento al pubblico, festivi esclusi.