Oasport.it - La WADA conferma: tutto rimandato al 2025 sul caso Sinner. Il direttore Niggli chiarisce i motivi del ricorso al TAS

“Non ci sarà alcun procedimento entro la fine dell’anno“, sono queste le parole che hanno il sapore delladelgenerale della, Olivier, in un’intervista all’AFP. Il riferimento è aldi positività accidentale e involontaria al Clostebol di Jannikche sarà analizzato dal TAS e il cui verdetto ci sarà nei primi mesi del. Come è noto, in primo grado, il tennista italiano era stato scagionato da tutte le accuse, dal momento che secondo il Tribunale Indipendente convocato dall’International Tennis Integrity Agency (ITIA) non vi erano state colpe e negligenze su unconclamato di contaminazione.L’ITIA aveva accettato la spiegazione disecondo cui la sostanza fosse entrata nel suo organismo, in conseguenza dell’uso di uno spray da parte del fisioterapista, Giacomo Naldi, sul mignolo ferito della propria mano.