La Corsica, la coda del diavolo e un cardinale che sarebbe piaciuto a Dumas

Piuttosto che del primo viaggio di un pontefice in, la regione più piccola e più povera della Francia, dove “Papa Francescu” andrà domani, 15 dicembre, i commenti hanno trattato del viaggio mancato all’inaugurazione di Notre-Dame. Leggendovi una distanza dalla Francia o da Macron – che sarà ad Ajaccio per incontrarlo – o, più benignamente, una conferma della predilezione per le periferie e i poveri. Laè una specie di “estero” ideale per l’Italia, archiviate le pretese fasciste di annettersela, abusando del passato di Pisa e di Genova. Cultura, costumi e la magnifica lingua (“il più puro dei dialetti italiani” per Niccolò Tommaseo) sono straordinariamente e ormai gratuitamente vicine a quelle italiane. A Isola Rossa, sulla tomba di Pasquale Paoli, U Babbu di a Patria, è in italiano la lapide che commemora le ossa reduci dal lunghissimo esilio.