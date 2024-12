Quifinanza.it - Il Genoa dà l’addio ufficiale all’ex proprietà 777 Partners: approvato il bilancio in rosso

Fuori l’exdi 777dal Cda del. In un’assemblea spartiacque per il futuro del Grifone, gli azionisti hannoilal 30 giugno 2024 indi 38,8 milioni di euro e la revoca dal Consiglio di amministrazione dei tre rappresentanti del fondo americano, che si fa così ufficialmente da parte lasciando spazio nella gestione del club ai creditori A-Cap.Revoca ai rappresentati di 777A fare un passo indietro dal board delsono stati i consiglieri Steven William Pasko, Joshua Craig Wander, due dei fondatori della holding, e Adam Randall Weiss, sancendo così l’uscita definitiva di 777dal club.in Cda è soltanto l’ultimo passaggio di un disimpegno avviato da mesi, ma segna un momento spartiacque per il Grifone, a tre anni dall’arrivo pieno di aspettative del fondo americano alla guida del club, che aveva rilevato nel 2021 ponendo fine all’era dei 18 anni di presidenza Preziosi.