361magazine.com - Grande Fratello, il sondaggio del 16/12: il nome dell’eliminato e del preferito

Leggi su 361magazine.com

, ecco chi secondo il pubblico merita di abbandonare la casa e chi è in vetta come. Il, lunedì 16 dicembre Alfonso Signorini chiuderà il televoto e decreterà il nuovo eliminato tra i concorrenti finiti in nomination lunedì scorso, quando è stata eliminata dal reality show di Canale 5 Federica Petagna.Al televoto sono finiti cinque concorrenti. Si tratta di Shaila, Helena, Tommaso, Stefano e le Non è la Rai.Stando al, le meno votate dal pubblico sono le Non è la Rai e che quindi rischiano di dover abbandonare la casa deldefinitivamente. La preferita invece risulta essere Helena che straccia sulle percentuali la rivale Shaila.leggi anche–>, il recap della settimana: nuovi feeling in casa, Stefania Orlando contro Beatrice, il rifiuto di Javier per HelenaIldelForum freeDunque è Helena Prestes la preferita dagli utenti con il 46,84% dei voti.