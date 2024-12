Thesocialpost.it - Giubileo 2025, scompare la giornata per la comunità Lgbtq+ prevista a settembre

dal programma dell’evento per la. Il pellegrinaggio giubilare, previsto per il 6alla Basilica di San Pietro, non appare più nel calendario ufficiale degli eventi. L’associazione La Tenda di Gionata aveva richiesto di organizzare questo pellegrinaggio per i cattolici, i loro familiari e i loro operatori pastorali. L’evento si sarebbe concluso con l’attraversamento della Porta Santa, un gesto simbolico di accoglienza.Leggi anche: Vaticano, proteste e polemiche per il Bambinello sulla kefiahIl pellegrinaggio era stato inizialmente segnalato dalla segreteria del. Tuttavia, ora non c’è traccia di questo appuntamento sul sito ufficiale. Agnese Palmucci, portavoce dell’ufficio per l’evangelizzazione del Vaticano, aveva chiarito che gli eventi segnalati non rappresentavano attività organizzate direttamente dal Vaticano.