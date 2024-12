Anteprima24.it - FOTO/ Da Limatola a Roma con un carico di giocattoli per i bimbi del Policlinico ‘Umberto I°’

Tempo di lettura: 3 minutiTante attività nel weekend per il Gruppo ‘Missione Sociale’, l’associazione ‘Livia Senese’ e lo Sportello del Cittadino. Un insieme di eventi dedicati ai bambini e voluto fortemente da Massimiliano Marotta che si è impegnato, insieme al suo gruppo di collaboratori, per la riuscita di queste manifestazioni che hanno un alto valore nel periodo dedicato proprio ai più piccoli.Il primo riguarda la raccolta deiavviata qualche tempo fa che è giunta a conclusione e che ha permesso all’imprenditore limatolese di mettersi in viaggio questa mattina a recarsi alUmberto I di, presso il Reparto Oncologico pediatrico, con un pieno di doni da consegnare ai piccoli pazienti presenti nel nosocomio e costretti a vivere un Natale diverso da come avrebbero voluto e dovuto.