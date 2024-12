Dumfries | Maicon il mio idolo Vogliamo tornare in finale di Champions

Leggi su Ilnerazzurro.it

Denzelè stato uno degli assenti a Leverkusen, dove l’Inter è caduta per la seconda volta in stagione. L’olandese tornerà regolarmente al suo posto lunedì nel big match contro la Lazio. Nel frattempo ha rilasciato un’intervista al quotidiano La Repubblica, in cui ha parlato della sua avventura all’Inter e anche della sua infanzia.Com’è stato il suo primo contatto con l’Inter?“Mi ha chiamato Piero Ausilio mentre stavo giocando a padel, dicendomi di mollare la racchetta e venire a Milano. Aveva già parlato con Mino (Raiola ndr)“.Lei è arrivato a Milano al posto di Hakimi, che aveva fatto una stagione eccezionale.“Lui è un giocatore molto forte, ma io non sentivo la pressione. Inzaghi mi ha aiutato a conoscere il calcio italiano e mi ha fatto crescere tantissimo. Non posso dire che siamo amici perchè è il mio allenatore ma è una persona eccezionale.