Drammatico incidente all’alba a Palermo auto si schianta contro una cisterna | 2 morti

Tragicodi oggi, sabato 14 dicembre, sulla strada statale 121-Agrigento all’altezza dello svincolo di Bolognetta. Un’, con 5 giovani a bordo, si è scontrata violentementeuna. La dinamica dell’Non è ancora chiara la dinamica dell’e gli inquirenti stanno lavorando per ricostruirlo. Il bilancio purtroppo è molto pesante: due ragazzi sonosul colpo, mentre gli altri 3 occupanti sono rimasti feriti, uno di loro in condizioni molto gravi. Tutti e tre sono stati trasferiti d’urgenza in ospedale e sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, la polizia stradale e i soccorritori dell’1-1-8. La strada per motivi di sicurezza al momento è stata chiusa temporaneamente, cosa che ha provocato rallentamenti e disagi al traffico.