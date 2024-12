Isaechia.it - Damiano David prima di fidanzarsi con Dove Cameron ha avuto una storia con una famosissima popstar internazionale: ecco chi

Ormai da diversi mesi, il leader dei Maneskinè felicemente fidanzato con, ma in queste ultime ore, il portale VeryInutilPeople ha lanciato un nuovo scoop riguardante la vita sentimentale del cantante.Stando ad alcune segnalazioni arrivate al portale in questione, infatti,dopo la fine della relazione con la fidanzata storica Giorgia Soleri avrebbeun’altra, tenuta privata, che sarebbe precedente al fidanzamento con.Si tratterebbe dellaRosalia, con la quale il cantante avrebbeuna frequentazione durata una sola estate, ma molto intensa, che per il frontman della band sarebbe stata difficile da superare, come raccontato da lui stesso (senza fare nomi) durante un concerto al Le Poissoin Rouge di New York.La relazione tra Rosalia erisalirebbe all’estate del 2023, dopo la fine delladicon Giorgia e a quella di Rosalia con Rauw Alejandro, che ha annullato le nozze con laproprio a luglio dello scorso anno.