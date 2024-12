Donnaup.it - Cotolette di zucca al forno: né farina, né patate né uova. Solo 200 calorie!

Leggi su Donnaup.it

dial: né, néné200!Una dieta sana, leggera e variata è la chiave per restare a lungo in salute. Vale per tutta la famiglia, anche per i bambini, che devono essere abituati a delle sane abitudini alimentari fin da piccolini.È in questa chiave che oggi ti proponiamo questi deliziosi burger vegetariani di cui di offriamo la ricetta qui sotto. Sono buoni, sono leggeri, sono divertenti: e non contengono nénéné.Ecco la ricetta.dial: né, néné200!Gli ingredientiCi servono: 450 grammi di; 200 grammi di pangrattato; 100 grammi di Grana Padano grattugiato; quanto basta di prezzemolo tritato, di origano e di sale e pepe.La preparazioneLa prima cosa è pelare la, pulirla eliminando i semini e i filamenti interni e poi farla cuocere a vapore per tre quarti d’ora (oppure, in alternativa, per 20 minuti ina 180 gradi).