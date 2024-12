Ilnapolista.it - Conte: «Stiamo facendo un percorso, le scorciatoie non esistono. Dobbiamo essere seri e realisti»

L’allenatore del Napoli, Antonio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sfida contro l’UdineseLe parole di«Nonfarci confondere dal risultato, eravamo sotto ma era casuale perché la partita è stata condotta da noi fin dal primo minuto. Non è che tra il primo tempo e il secondo sia cambiato chissà cosa. Abbiamo condotto l’incontro con personalità, abbiamo avuto anche occasioni nel primo tempo.continuare su questa strada, la nostra squadra deve giocare questo tipo di calcio, cercare di dominare con la palla e fare pressione quando non l’abbiamo».Su Neres? «Come ho detto prima della partita David si allena da tanto tempo con noi, altre volte è stato in panchina e hanno giocato Kvara e Politano, ma ero tranquillo perché sapevo di aver un giocatore forte che è cresciuto tanto.