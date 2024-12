Ilrestodelcarlino.it - Concerto di fine anno a San Benedetto: Orchestra Sinfonica G. Rossini e Riccardo Bisatti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Come nella tradizione sambenedettese, torna ildi, che si preannuncia come un evento dalla grande e qualificata offerta musicale e di grande festa, organizzato dal comune di Sane dalla Fondazione Gioventù Musicale d’Italia per salutare il 2024, che ancora una volta se ne va anche all’insegna della musica classica. Appuntamento lunedì 30 dicembre, alle 21, al Palariviera, con l’G.di Pesaro: partner del Rof di Pesaro, è una delle realtà concertistiche più importanti a livello internazionale, ma di particolare rilievo è la presenza del Direttore d’, dal 2023 inserito dalla rivista Fortune Italia fra i 40 under 40 più influenti nella cultura italiana. "Il programma è travolgente: prevede l’esecuzione dei brani più belli dei tradizionali concerti di inizio e, con la famosa Sinfonia didal Barbiere di Siviglia, l’Arlesienne di Bizet, Shostakovich ed estratti dal balletto Raymonda di Glazunov.