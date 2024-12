Cina | tartufo di 171 kg trovato nello Yunnan

Romadailynews.it - Cina: tartufo di 1,71 kg trovato nello Yunnan

Leggi su Romadailynews.it

Kunming, 14 dic – (Xinhua) – Unnero gigante del peso di 1,71 kg e’ statonella provincia cinese sud-occidentale dello, stabilendo un nuovo record per ilnero piu’ pesante mainella provincia, che e’ conosciuta come il “regno dei funghi selvatici”. Il peso di questosupera di gran lunga la gamma tipica per i tartufi neri, che solitamente pesano tra 10 e i 200 grammi, e supera il precedente record di 1,25 kg nella provincia. Il raroha una colorazione che varia dal marrone scuro al nero, una forma sferica irregolare e dimensioni che misurano 16 cm di lunghezza, 16,6 cm di larghezza e 14 cm di altezza. “Questonero era sepolto a circa 10 cm di profondita’ senza segni visibili in superficie”, ha detto Wu Min, un residente della citta’ di Anning, che ha scoperto ilrecord.