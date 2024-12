Ilfoglio.it - Campo largo, leader stretti. C'è un problema a sinistra

Quello che state leggendo è un estratto dalla newsletter del direttore Claudio Cerasa, La Situa. Potete iscrivervi qui, è semplice, è gratis È una fase di rimescolamenti, a, ed è una fase in cui il Partito democratico si guarda attorno e non vede altro che caos, confusione, disordine, cespugli infuocati. Il Pd, tutto sommato, gode di buona salute, le regionali lo hanno rafforzato, anche laddove il Pd non ha vinto. Ma quel che non può non preoccupare Elly Schlein, fortissimamente decisa a essere lei l'unica federatrice del centroquando si andrà a votare, è la situazione complicata che ruota attorno al suo partito. A, lo sapete, il Movimento 5 stelle, o quel che ne rimane, è impegnato da settimane in una guerra fratricida e la possibilità che vi sia una scissione, seppure dell'atomo, è qualcosa di più di una semplice possibilità (nasceranno due Udeur del vaffa?).