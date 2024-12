Lapresse.it - Brescia, sequestrati oltre 5.400 profumi contraffatti

La Guardia di Finanza diha individuato un soggetto straniero che tentava di rivendere a una terza persona, a sua volta extracomunitaria, dei falsi. I finanzieri, accertato che si trattava di prodotti, hanno approfondito il controllo procedendo alla perquisizione del mezzo del venditore in cui,a numerosi altridella stessa specie, venivano rinvenute le chiavi di accesso a un capannone sito nel comune di Castenedolo, nelno. Celato dietro un muro di cartongesso appositamente creato per eludere gli eventuali controlli di polizia, i militari hanno individuato un locale adibito a stoccaggio di più di 5.000, tutti con segni distintividi note case di alta profumeria e numerosi codici a barre da apporre sui prodotti per simularne la genuinità.