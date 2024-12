Bubinoblog - BALLANDO, LA SEMIFINALE: MARIOTTO GATE, ELIMINAZIONI E BEN QUATTRO OSPITI D’ONORE

Sabato 14 dicembre serata decisiva percon le Stelle, in diretta alle 20.35 su Rai1. Per il dance show più seguito dalla tv, infatti, il cerchio si stringe attorno alle coppie in vista della finale.Le coppie rimaste si giocheranno il posto per la finale di sabato 21 dicembre e, al termine della puntata, Milly Carlucci, insieme a Paolo Belli, svelerà i nomi dei personaggi che grazie al voto social si contenderanno il gradino più alto.Ballerini per una notte dell’undicesima puntata saranno l’attrice Francesca Chillemi e il tennista Fabio Fognini. Il celebre tennista ballerà un boogie sulle note di “Great balls of fire” e sarà accompagnato da Giada Lini. La brava e bella attrice scenderà in pista sulle note di “Por una Cabeza” per ballare un tango con il ballerino Moreno Porcu.L’ex Miss Italia, per l’occasione, sarà accompagnata da Alessandro Siani, regista sceneggiatore e interprete della commedia di Natale “Io e te dobbiamo parlare” targata Italian International Film – Gruppo Lucisano e Rai Cinema, in sala dal 19 dicembre con 01 Distribution.