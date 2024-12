Ilfattoquotidiano.it - Attenzione ai Profiteroles Bauli, Il Ministero ritira dai supermercati un lotto: “Allergene non dichiarato in etichetta”

to daiundi torte aiprodotte da. A disporre il ritiro è stato ildella Salute, che ha accolto il richiamo dell’azienda produttrice circa la possibile presenza di un, le arachidi, non segnalato sulla confezione ed estraneo alla loro produzione. Questo il motivo che ha spinto l’azienda dolciaria a richiedere il ritiro, in via precauzionale, delle confezioni ritenute potenzialmente compromesse.Ilcoinvolto è il numero LT452V, mentre la data di scadenza delle confezioni è fissata al 30 aprile 2025. Tra i prodotti richiamati, invece, compaiono anche Dolcecremino e Budino Cioccolato, entrambi presenti nelnumero LT451V.“Il richiamo del prodotto è dovuto alla segnalazione ricevuta, in data 10 dicembre, da un fornitore che ci ha informato circa la potenziale presenza di unin tracce su alcuni lotti di materia prima.