Lanazione.it - Arezzo Calcio Femminile, la partnership con Car Village

, 14 dicembre 2024 – L’è orgogliosa di annunciare unache non si è mai vista prima nel panorama italiano. Car, concessionaria toscana leader nel settore già presente a Firenze e con una nuova sede anche nella città d’, si unisce alla famiglia amaranto come Match Partner ufficiale. Questa collaborazione introduce una nuova tipologia di sostegno sportivo, in cui l’azienda non solo supporta il club, ma anche la comunità locale, garantendo l’accesso gratuito a tutte le partite casalinghe della Prima Squadra. Questa iniziativa, mai vista prima in Italia, mira a creare un legame più profondo tra il territorio e il, abbattendo le barriere economiche e incentivando una maggiore partecipazione da parte dei tifosi. Si tratta di un vero e proprio impegno sociale, volto a promuovere i valori dello sport e ad avvicinare sempre più persone alle nostre calciatrici.