Gamberorosso.it - Alla scoperta della Poutine, il "mappazzone" di patate fritte tipico della cucina canadese

Leggi su Gamberorosso.it

Mettete insieme la cultura anglosassone con quella francofona e ne esce fuori il Canada. O magari la, un piattoa base di, salsa gravy e formaggio. Ricetta originaria del Québec dal diminutivo simpatico, proprio come i ristoratori locali che la propongono, dei wannabe french tanto orgogliosi delle loro radici transalpine da guardare con superiorità gli avventori altri. Seppur vero, qui ci si scherza un pochino, anche perché la preparazione è un piccolo «» — nomen omen (la traduzione italiana diè pasticcio) — che richiede di non prendersi troppo sul serio. Vediamo però insieme di che si tratta.La: storia e attualitàLe sue origini restano incerte e varie. Dalle ricostruzioni più diffuse sembrerebbe nata per caso intorno agli anni 50’.