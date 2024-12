Ilgiorno.it - Abusi sessuali a Quarto Oggiaro: minore coinvolto in violenze disumane

di Andrea Gianni e Marianna Vazzana Nel racconto dell’orrore messo a verbale dal 16enne con deficit cognitivo, costretto a subiree sevizie a, ascoltato giovedì in audizione protetta con il supporto di una psicologa, l’uomo di 44 anni fermato dalla polizia veniva indicato come "lo zio", anche se non avrebbe un rapporto di parentela con il 14enne complice delle. Fatti, impossibili da descrivere nella loro brutalità, caratterizzati, evidenzia il gip Alberto Carboni, da "uso di forme di violenza smodate e immotivate, peraltro a danno di un ragazzo inerme che presentava evidenti fragilità". Il giudice, nell’ordinanza con cui ha confermato il fermo e ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 44enne, accogliendo la richiesta della procuratrice aggiunta Letizia Mannella e della pm Ilaria Perinu, evidenzia una "spregiudicatezza che può costituire la base per la consumazione di nuovi reati" da parte dell’adulto, anche perché gliiniziati nello scantinato del caseggiato sono proseguiti nell’appartamento dell’uomo.