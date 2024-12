Formiche.net - A sinistra ci sono sette centri. E non è una buona notizia. La versione di Merlo

Leggi su Formiche.net

Dunque, e per fortuna, si ricomincia a parlare seriamente di Centro e del Centro. Certo, il rischio di un dibattito prevalentemente virtuale è sempre dietro l’angolo ma è indubbio che nel nostro Paese, e storicamente, il Centro e la “politica di centro” hanno sempre rivestito un’importanza decisiva e non affatto secondaria. Ora, per non non essere generici ed inconcludenti, dobbiamo inesorabilmente partire dai dati oggettivi. O meglio, dalle dinamiche concrete che disciplinano attualmente la cittadella politica italiana soprattutto quando si parla di una presenza politicasta.Se nel campo dell’attuale maggioranza di governo esiste un partito che dichiaratamente ed esplicitamente declina un progetto politicosta, riformista, democratico e moderato che si chiama Forza Italia, è nel campo progressista che la situazione è molto più ingarbugliata e confusa.