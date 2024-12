Gamberorosso.it - A due passi da Torino è nato un interessante ristorante di alta cucina giapponese

Leggi su Gamberorosso.it

Alessandro Daddea per quasi quattro anni, fino a inizio 2024, alla guida delladi Kensho, uno dei migliori ristoranti giapponesi di, è da un paio di mesi il nuovo chef di Perla Sushi Bistrot a Vinovo, paese alle porte del capoluogo piemontese. «Quando Christian Mandura mi ha cercato offrendomi questa nuova avventura, non ci ho pensato due volte: ero impegalla Rocca di Arignano con Ugo Alciati, ma il richiamo della, la mia grandeone, è stato troppo forte». Per chiarire le cose, Christian Mandura, chef stellato di Unforgettable, ha da qualche tempo il ruolo di coordire dei ristoranti che fanno capo a un gruppo torinese che controlla anche Capriccioli (di pesce), Perla Sushi Bistrot e presto subentrerà nella gestione di una storica enoteca nel quartiere di Vanchiglia.