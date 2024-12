7 mila euro in più al mese e 1200 per i viaggi | quanto vale l’aumento di stipendio per ministri e sottosegretari non eletti

Leggi su Open.online

Il conto preciso lo fa Il Sole 24 Ore: per 17che non sono deputati a partire dal 2025 loaumenta di 7.193,11al. L’emendamento alla Legge di Bilancio che prevededell’emolumento mensile aggiunge 3.503,11della diaria che spetta a deputati e senatori e i 3.690di rimborsi per l’esercizio del mandato. E ai settee piùbisogna sommare anche altri 1.200 per le spese telefoniche e i rimborsi di. Che si sommano, naturalmente, ai 10.435lordi di partenza. Tra i beneficiari ci sono Andrea Abodi, Carlo Nordio, Giuseppe Valditara. E poi Alessandro Giuli, Guido Crosetto, Matteo Piantedosi, Alessandra Locatelli e Orazio Schillaci. Intanto aumentano la tassa d’imbarco per gli aerei e le tasse per i giochi online. E il concordato è un flop.