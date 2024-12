Tvzap.it - Zeudi e Helena sempre più intime: cosa sta nascendo tra loro due (VIDEO)

News Tv. Durante la serata di ieri, giovedì 12 dicembre 2024, al Grande Fratello,si sono avvicinate molto. Le due si sono confidate l’una con l’altra edin particolare, ha raccontato molto di sé e della sua vita. I fan del programma però già sognano qualdi più. Cos’è successo tra le due? In molto hanno notato una certa chimica. (Continua dopo le foto)Leggi anche: “Grande Fratello”, clamorose novità su Yulia:succedeLeggi anche: “Grande Fratello”, un altro concorrente verso l’addio: interviene la produzioneLa confusione diPrestes nei giorni scorsi è rimasta in tugurio insieme a Lorenzo Spolverato. I due hanno chiarito ipunti di vista e hanno chiuso (nuovamente) laamicizia. La ragazza poi ha confessato a Javier Martinez di non vederlo più solo come un amico.