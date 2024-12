Ultimouomo.com - Voglio portarmi a casa l’oro

Siamo a marzo 2024, al Palazzo dello Sport di Busto Arsizio, in provincia di Varese, e sta andando in scena il torneo pre-olimpico di boxe, con in palio le qualificazioni alle Olimpiadi di Parigi dell’estate. A un certo punto, come da programma, viene chiamato sul ring l’italiano Diego Lenzi, 23 anni, impegnato nella finale dei pesi supermassimi.Nonostante l’altezza di 185 centimetri sia sotto la media della categoria, Lenzi sfoggia 112 chili di muscoli scolpiti in un fisico statuario, impressionante. E benché la stazza sia imponente, quando il match comincia, il pugile italiano si dimostra veloce di braccia e gambe, mobile, intenso perché capace di sferrare un gran volume di colpi. Alla fine della sfida, prima dell’annuncio del verdetto, Lenzi, sfinito, incita il pubblico e si copre il viso con una mano, commosso, intuendo il risultato.