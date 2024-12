Ilgiorno.it - Varese, apre il Museo delle illusioni ottiche: “Vogliamo sfidare i vostri sensi”

Leggi su Ilgiorno.it

– Dopo Torino, Bologna, Verona e San Marino, arriva anche ailfra arte e scienza. Si parte questo weekend, con l’inaugurazione domani. Ma ci sarà tempo fino al 15 maggio per visitare la mostra allestita nella sede della Camera di Commercio nella centralissima piazza Monte Grappa. Sono i locali del secondo piano, con la sala Campiotti e gli ambienti circostanti, a ospitare l’esposizione. Sessanta le installazioni e fotografie che rendono possibile l’impossibile. Si può ad esempio moltiplicare la propria immagine all’infinito, indugiare sull’orlo di un abisso o camminare sul soffitto sfidando la legge di gravità. A portare l’esperienza in città è la società fiorentina Magic Museum. “Qui ci si può divertire molto, trascorrendo due ore in relax - spiega la responsabile di musei e mostre Clarissa De Cembri - ma è anche un luogo per imparare come i nostriingannano il nostro cervello”.