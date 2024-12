Thesocialpost.it - Usa, un test del Dna risolve un omicidio del 1997: la verità sul caso Baby Garnet

Una giovane del Michigan, Jenna Gerwatowski, ha fatto luce su unirrisolto delgrazie a undel DNA fatto per gioco. Ilha permesso di identificare un legame tra Jenna e una neonata trovata morta 27 anni fa in un campeggio. L’indagine ha portato all’accusa dicolposo contro la nonna della ragazza, Nancy Gerwatowski, oggi 62enne.Leggi anche: Genova, 30enne violentata da un collega alla cena di Natale: la terribileimonianzaIlNel, una neonata fu trovata senza vita in un bagno del campeggioLake, vicino a Newberry, nel Michigan. Le autorità non riuscirono a identificare la vittima e ilvenne archiviato come “”. Nel 2017, gli investigatori riaprirono il fascicolo, sperando che le nuove tecnologie potessero fornire risposte.