Lapresse.it - Usa-Turchia, Blinken incontra Erdogan ad Ankara

Leggi su Lapresse.it

Incontro adtra il presidente turco Recep Tayype il segretario di Stato Antony. Al centro del vertice gli ultimi sviluppi in Siria. Il diplomatico americano ha ribadito l’importanza che “tutti gli attori in Siria rispettino i diritti umani, sostengano il diritto umanitario internazionale e adottino tutte le misure possibili per proteggere i civili, compresi i membri delle minoranze”.ha inoltre sottolineato l’importanza di facilitare il flusso di assistenza umanitaria a tutti coloro che ne hanno bisogno e ha sottolineato che i siriani sfollati continueranno ad aver bisogno di protezione. Infine, il segretario di Stato ha discusso “dell’urgente necessità” di concludere un accordo di cessate il fuoco a Gaza che garantisca il rilascio degli ostaggi e aumenti l’assistenza umanitaria ai civili palestinesi vulnerabili.