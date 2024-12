Isaechia.it - Temptation Island 12, Millie Moi e Michele Varriale confermano il ritorno di fiamma: “Non è stato facile ma…”

Moi ehanno preso parte all’ultima edizione di.Nonostante avessero deciso di uscire separatamente dal docu-reality, nelle loro interviste ad un mese dalla fine del programma si intravedeva ancora uno spiraglio. Lo stesso Filippo Bisciglia aveva infatti notato che tra i due il sentimento non fosse del tutto esaurito.Hanno poi trascorso la fase post-programma separatamente, convincendo tutti che di fatto quello spiraglio potesse essere solo il residuo naturale di una storia d’amore importante che si è appena conclusa. In quel lasso di tempo i rumor ritraevano la Moi accanto ad un altro ex volto della trasmissione, Raul Dumitras.I ragazzi, qualche tempo dopo, erano stati avvistati insieme in una sessione di shopping. Pur avendo prontamente smentito ildi, di fatto era parsa anomala tutta quella vicinanza tra due ex fidanzati, in un momento che sapeva di quotidianità.