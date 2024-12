Formiche.net - Sull’Ucraina Roma ha una voce unica. Ed è la stessa di Washington

Leggi su Formiche.net

Le parole di Donald Trump, ovvero che l’unico modo “per arrivare a un accordo” è quello di “non abbandonare Kyiv”, coincidono alla perfezione con quelle di Giorgia Meloni che ha sempre sostenuto senza esitazione le ragioni di Kyiv contro l’invasione da parte di Mosca. In sostanzaconfermano, praticamente all’unisono, che l’unico modo per arrivare alla pace è sostenere l’Ucraina finché Putin non deciderà accettare un tavolo diplomatico.La posizione italiana a BerlinoUn passaggio che è stato sottolineato a Berlino anche dal ministro degli esteri, Antonio Tajani, secondo cui l’Italia avrà sicuramente un ruolo di ponte, “perché siamo un Paese che ha legami solidi con gli Stati Uniti, indipendentemente da chi ci sarà al governo”. Per questa ragione ha scritto una lettera al nuovo Segretario di Stato Marco Rubio, per veicolare un messaggio:“devono lavorare insieme anche per raggiungere la pace in Ucraina, per sottolineare l’importanza di queste forti relazioni transatlantiche, la pace non si può raggiungere senza gli Stati Uniti, senza l’Ucraina, ma anche senza l’Europa e da questo punto di vista, sulle relazioni transatlantiche, siamo tutti d’accordo”.