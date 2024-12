Tvzap.it - Sonia Bruganelli ritorna nel famosissimo programma: se l’è lasciato sfuggire

Leggi su Tvzap.it

News tv.nel: se l’è. Dopo anni passati in Mediaset,è diventata uno dei volti noti della Rai grazie alla sua partecipazione molto tormentata e chiacchierata a Ballando con le Stelle. In queste ore la famosa produttrice ed opinionista tv si è lasciataun’indiscrezione sui suoi prossimi impegni lavorativi: ecco in quale notola rivedremo. ( dopo le foto)Leggi anche: Alberto Matano bacchettadopo la sfuriata contro “Ballando”Leggi anche: Angelo Madonia fuori da “Ballando”, intervieneLeggi anche: Mariotto, le frecciatine ae le parole su BonolisLeggi anche: “Belve”, Laura Freddi replica a: il retroscena su Bonolistorna al “Grande Fratello”: le parole della produttriceha deciso di intrattenere i suoi fan con una diretta su Instagram, durante la quale, oltre che parlare di Ballando con le Stelle, si è lasciata andare a un’indiscrezione.