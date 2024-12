Anteprima24.it - Si finge carabiniere e tenta di truffare un’anziana, arrestato

Tempo di lettura: < 1 minutoUn 40enne napoletano è statodai carabinieri a Giffoni Valle Piana (Salerno) perta truffa aggravata. L’uomo, originario di San Giorgio a Cremano, avrebbe telefonato ade,ndosi un, avrebbe chiesto soldi per tutelare il nipote, coinvolto in un presunto incidente, paventando gravi conseguenze legali a suo danno in caso di rifiuto. La vittima, insospettita dalla richiesta, ha allertato i veri carabinieri. I militari della caserma di Giffoni Valle Piana, giunti sul posto, hanno atteso l’arrivo del 40enne, bloccandolo ed arrestandolo. L’uomo si trova ora in carcere a Salerno. L'articolo Sidiproviene da Anteprima24.it.