Sempre più difficile mantenere una casa, lo pensano 8 italiani su 10. Promosso il Salva Casa

Per il 78,9% degli, acquistare unaera più facile un tempo; ora è molto più, con il costo della vita in aumento e l’inflazione. È quanto emerge dal 3° Rapporto Federproprietà-Censis “Agenda 2024-2030. La transizione abitativa: lapossibile”, realizzato in collaborazione con Cdp Real Asset Sgr (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Fimaa Italia e Locare srl.favorevoli alL’82,2% dei proprietari diritiene che i costi di gestione e manutenzione siano ormai troppo elevati, una preoccupazione espressa dall’88,8% di chi ha redditi bassi e dal 75,6% di chi guadagna di più. Inoltre, il 69,3% teme un aumento delle tasse sulla, inclusa una possibile patrimoniale. A preoccupare è anche il calo del valore delle abitazioni: tra il secondo trimestre del 2014 e lo stesso periodo del 2024, il valore reale delle case è sceso del 16,8%.