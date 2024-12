Oasport.it - Salto con gli sci, tre italiane tra le prime 20 in qualificazione per gara-1 a Zhangjiakou

Buone notizie in chiave azzurra al termine delle qualificazioni per la prima delle due competizioni individuali previste questo weekend sul trampolino piccolo HS106 di, in occasione del secondo appuntamento stagionale della Coppa del Mondo femminile 2024-2025 dicon gli sci. Tutte lepresenti in Cina hanno centrato l’obiettivo di giornata e prenderanno parte alladi domani.Ottima prova d’insieme per la squadra azzurra, che ha piazzato tre atlete tra le20 posizioni in una serie condizionata dal forte vento frontale. Annika Sieff è stata la migliore delle nostre portacolori collocandosi al 12° posto con undi 94 metri valevole 89.1 punti, ma si sono ben comportate anche Lara Malsiner 16ma (91.5 metri e 84.3 punti) e Martina Ambrosi 19ma (88.5 metri e 76.