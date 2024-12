Roma teatro di risse e covo di pregiudicati | bar chiude per la sesta volta

Leggi su Ilfaroonline.it

, 13 dicembre 2024- Era ritrovo di persone pregiudicate, nonchédi. Motivi per i quali, per la, resterà chiuso per 20 giorni un bar di via Casilina. Lo ha disposto il Questore diin esito a ripetuti controlli effettuati dagli agenti del Commissariato Torpignattara da cui sono emerse evidenti criticità connesse all’ordine e alla sicurezza pubblica.Il provvedimento di sospensione dell’autorizzazione comunale alla somministrazione di alimenti e bevande si è reso necessario a seguito di un intervento dei poliziotti del Commissariato per una lite – avvenuta lo scorso 27 ottobre – scoppiata tra un gruppo di avventori. Peraltro, due persone, tra quelle identificate dagli agenti, sono risultate irregolari sul territorio nazionale e già gravate da precedenti di polizia; motivo per il quale sono state poi tradotte presso l’ufficio immigrazione della Questura per le valutazioni di competenza.