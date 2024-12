Sport.quotidiano.net - Robur, il direttore Farina: "Ottimismo e lavoro per superare le difficoltà"

Leggi su Sport.quotidiano.net

E’ un momento particolare per lae i bianconeri vogliono uscirne, il prima possibile. E’ ilgenerale bianconero Simone(nella foto) a lanciare messaggi die serenità. "Siamo presi dal, fiduciosi e positivi – dice –. Ci sono delle dinamiche che dobbiamo risolvere, non siamo contenti degli ultimi risultati, ma sappiamo, anche guardando il percorso fatto fino a oggi, che questa squadra ha tutto per uscire dall’impasse. Vedo i ragazzi tutti i giorni, non sono rassegnati, non sono demoralizzati all’idea che la vittoria del campionato è sfumata. Anzi, nello spogliatoio c’è positività e consapevolezza che è con ilche si superano le: ci stanno mettendo impegno e determinazione. Noi abbiamo totale fiducia in loro". "La squadra – ha proseguito il– ha avuto delle reazioni importanti e ha centrato delle belle vittorie fuori casa con avversari di valore: i giocatori o ‘ci stanno o non ci stanno’.