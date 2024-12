Ilrestodelcarlino.it - Roberta Bruzzone: “Un genitore non può considerare il cellulare una sorta di babysitter”

Ancona, 13 dicembre 2024 - “La prima cosa da fare per prevenire il pericolo della rete è conoscere le abitudini online dei figli, quello che fanno attraverso l'utilizzo dei loro dispositivi elettronici. Non è pensabile che unconsideri ununadi, a cui delegare buona parte di quelle che sono le loro relazioni. Bisogna capiscano le problematiche e vigilino adeguatamente sulla vita dei più piccoli”. Sono le parole della criminologa, intervenuta ieri pomeriggio all’auditorium ‘Tamburi’ della Mole Vanvitelliana di Ancona, nell’incontro aperto alla cittadinanza ‘Prevenzione e trattamento dei fenomeni correlati all'uso disfunzionale della tecnologia’, organizzato dall’Ordine degli Psicologi delle Marche con il patrocinio del Centro Servizi per il Volontariato (Csv).