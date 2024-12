Lettera43.it - Qualificazioni Mondiali 2026, il sorteggio: gironi e avversarie dell’Italia

Sorteggiati a Zurigo iper leai, in programma fra Messico, Stati Uniti e Canada. L’Italia, che cerca di staccare il pass per la prima volta dopo 12 anni e i fallimentari cammini di 2018 e 2022, conoscerà le suesolamente dopo i quarti di Nations League, in cui affronterà la Germania, in programma il 20 e il 23 marzo con andata e ritorno. Le otto partecipanti alle Final 8, infatti, sono state inserite in dei gruppi “sospesi”, uno per la vincente e uno per la perdente dei quarti. In caso di successo contro i tedeschi gli Azzurri se la vedranno nel Gruppo A con Slovacchia, Irlanda del Nord e Lussemburgo. Qualora dovessero uscire sconfitti dal doppio confronto con la Mannschaft invece finiranno nel girone I con Norvegia, Israele, Estonia e Moldova.